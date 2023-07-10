Следком Югры начал проверку врача-офтальмолога из-за домогательств к 17-летней девушке Фото: Татьяна Коркина

В югорских соцсетях распространяется видео, на котором 17-летняя девушка рассказала, как стала жертвой домогательства со стороны врача офтальмолога медицинской клиники Сургута. Девушка в подробностях описала произошедший во время приема врача страшный инцидент. Девушка возмущена ситуацией и поэтому записала видеообращение.

На видео девушка рассказывала, что врач проявлял интерес к ее внешнему виду, а во время осмотра у него якобы произошла эрекция. Руководство больницы, к которому она обратилась с жалобой на врача-извращенца, якобы заявило, что в тот день он забирал из роддома новорожденного ребенка и, возможно, перевозбудился от этого события и позволил себе это». Руководство клиники, по словам девушки, предложило ей получить услуги клиники бесплатно, но сургутянка отказалась. Произошедшим заинтересовались следователи ХМАО, они начали проверку и обещали разобраться в ситуации.

- В социальных сетях распространяется видеообращение от имени 17-летней жительницы Сургута о противоправных действиях врача частной медицинской клиники, куда девушка обратилась на прием. По данному сообщению следственным отделом по городу Сургут организована процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего - сообщили

По результатам проверки примут процессуальное решение.