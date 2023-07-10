В Югре выявлено 4 новых случая коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре за весь период пандемии выявлено 270 317 случаев новой коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 4 новых случая COVID-19 в 1 муниципалитете, а именно: в Сургуте - 4.

На момент выявления у 4 человек наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 4 случаях. За сутки на COVID обследовано 269 человек, всего прошли обследование 3 818 362. За весь период от COVID в Югре умерло 2 618 человек. За сутки выписались по выздоровлению 4 человека, за весь период пандемии вылечились 267 634 югорчанина.

На 10 июля 2023 в России зафиксировано 18 379 583 случая заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных не изменилось. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 380 076 человек, сегодня новых случаев смерти не выявлено.