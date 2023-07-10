Энергетики приняли экзамены у выпускников вузов Тюменского макрорегиона

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Энергетики приняли участие в итоговой аттестации студентов семи учебных заведений Тюменской области, Югры и Ямала. Специалисты электросетевого предприятия оценили уровень компетенций более 300 выпускников по программам среднего профессионального и высшего образования.

Представители «Россети Тюмень» вошли в состав государственных экзаменационных комиссий Сургутского государственного и Тюменского индустриального университетов, Государственного аграрного университета Северного Зауралья, Новоуренгойского многопрофильного и Урайского политехнического колледжей. Знания выпускников Индустриального института Югорского государственного университета и Сургутского политехнического колледжа оценивали под председательством энергетиков из системообразующей компании региона.

В ХМАО-Югре энергетики стали экспертами демонстрационного экзамена. В условиях моделирования реальных производственных ситуаций свои компетенции подтвердили порядка 50 выпускников колледжей из Нефтеюганска и Урая.

Привлечение молодых специалистов в электроэнергетическую отрасль – один из приоритетов кадровой политики предприятия. Так, за последние три года 76 выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений получили работу в энергокомпании.