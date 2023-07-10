В Сургуте за сутки утонили три человека

Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

В Сургуте за сутки утонули три человека. По предварительной информации, все они были в состоянии алкогольного опьянения, сообщается на официальной странице администрации города в соцсетях.

В 11:15 от очевидцев поступило сообщение, что на реке Чёрная (5 км) в Сургуте утонул мужчина 2001 г.р., который отдыхал с друзьями на берегу. В 12.45 водолазы извлекли тело из водоёма. Второй случай произошел в 16:03 на улице Туманная на водохранилище Сургутской ГРЭС-2. Спасатели из воды извлекли тело мужчины 1977 г.р. А третий случай зафиксирован в 20:35 на водоеме, расположенном между Югорским трактом и ул. Мелик-Карамова. Утонул мужчина 1991 года рождения. Из воды его тело достали водолазы.

Администрация Сургута еще раз напоминает, что разрешенных мест для купания в городе нет и просит соблюдать правила безопасности.