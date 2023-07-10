Прокуратура взяла на контроль задержку рейса, следовавшего по маршруту «Сургут-Саратов» Фото: Юлия Кучеренко

Больше 130 человек застряли в аэропорту на семь часов из-за задержки рейса «Сургут-Саратов». Сургутская транспортная прокуратура взяла ситуация под контроль.

Случилось это днем 9 июля 2023, в аэропорту Сургута задержали к вылету рейс номер UT-9726 авиакомпании «ЮТэйр» по маршруту Сургут - Саратов. Причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна. На рейс ожидалось 136 пассажиров.

- Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами - отметили в прокуратуре.