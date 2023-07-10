В Югре 10 июля ожидается сильный ливень, град и гроза Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 10 июля 2023 года, местами по Югре ожидается сильный ливень, град, ветер порывами 25 м/с и более, гроза. Такая погода прогнозируется в Ханты-Мансийском районе, Ханты-Мансийске, Кондинском районе и Урае.

В течении дня будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, северный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +14,+19 °С, местами +6,+11 °С, днем +18,+23 °С, местами по южной половине +25,+30 °С.

В столице Югры переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-западный 3-8 м/с, днем северо-западный, северный 5-10 м/с. Ночью столбик термометра покажет +15,+17 °С, днем потеплеет до +21,+23 °С.