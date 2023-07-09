Трагедия произошла 9 июля на улице Аэрофлотская. Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте на реке Черная погиб 22-летний парень. Трагедия произошла сегодня утром, 9 июля, на улице Аэрофлотская. Сразу после сообщения к месту происшествия приехали спасатели. В 13 часов водолазы подняли тело утопленника со дна реки.

— По предварительной информации, отправившись плавать, он находился в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Жителей Сургута просят не купаться в неразрешенных местах. Роспотребнадзор ранее сообщил, что вода в большинстве водоемов округа не соответствует санитарно-гигиеническим нормам.