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НовостиПроисшествия9 июля 2023 11:46

В Сургуте на реке Черная погиб 22-летний парень

Трагедия произошла 9 июля на улице Аэрофлотская
Серафима Краснова
Трагедия произошла 9 июля на улице Аэрофлотская.

Трагедия произошла 9 июля на улице Аэрофлотская.

Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте на реке Черная погиб 22-летний парень. Трагедия произошла сегодня утром, 9 июля, на улице Аэрофлотская. Сразу после сообщения к месту происшествия приехали спасатели. В 13 часов водолазы подняли тело утопленника со дна реки.

— По предварительной информации, отправившись плавать, он находился в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Жителей Сургута просят не купаться в неразрешенных местах. Роспотребнадзор ранее сообщил, что вода в большинстве водоемов округа не соответствует санитарно-гигиеническим нормам.