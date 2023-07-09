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НовостиПроисшествия9 июля 2023 8:12

В Югре задержали группу парней, устроивших перестрелку во дворе дома на улице Дружбы Народов

Вартовчане обеспокоены обстановкой в их городе
Серафима Краснова
Вартовчане обеспокоены обстановкой в их городе.

Вартовчане обеспокоены обстановкой в их городе.

Фото: Татьяна Коркина

Жители многоэтажных домов на улице Дружбы Народов в Нижневартовске услышали звуки стрельбы ночью с 8 на 9 июля. Группа молодых людей устроила перестрелку во дворе дома. Участников конфликта задержали и доставили в отделение полиции.

На видеозаписи хорошо просматривается, как парни ведут перестрелку, параллельно разговаривая на иностранном языке.

Вартовчане обеспокоены обстановкой в их городе. По словам местных жителей, в последнее время довольно часто происходят конфликты при участии мигрантов, а сам Нижневартовск становится небезопасным.