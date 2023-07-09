В Югре байкер врезался в легковушку и погиб

Фото: telegram-канала «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Момент аварии с мотоциклистом на Северной в Нижневартовске попал на видео. Мужчина на мотоцикле столкнулся с легковым автомобилем 8 июля вечером. Очевидцы сообщают, что молодой человек скончался на месте. Водитель LADA Priora сворачивал с главной дороги на территорию больницы и не пропустил байкера.

В результате произошло столкновение. Спасти мужчину не успели. Через пару часов в Сети выложили видео, сделанное за несколько секунд до гибели мотоциклиста.

На видеорегистратор одной из машин попал момент, когда байкер проезжает перекресток Северная-Жукова на красный сигнал светофора. Затем ему на пути встречается легковое авто.

В комментариях пользователи начали строить догадки, как сложилась ситуация, если бы байкер не нарушил ПДД.

Комментарий от пресс-службы ГИБДД по ХМАО-Югре ожидается.