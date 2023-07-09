17-летняя блогерша из Сургута в соцсетях рассказала, как об нее терся половым органом врач-офтальмолог

Блогерша подала жалобу на имя заведующей. Фото: Татьяна Коркина

В югорских соцсетях появилось видео, на котором 17-летняя девушка рассказала, как стала жертвой домогательства со стороны офтальмолога медицинской клиники Сургута. По словам юной блогерши, страшный инцидент произошел во время приема врача на текущей недели. Девушка была так возмущена ситуацией, что после посещения медика, записала видеообращение.

По словам подростка, она пришла на прием для прохождения медицинской комиссии. Однако во время посещения офтальмолога, он обратил внимание на ее пирсинг на лице, а также татуировки на теле. Через пару минут мужчина начал задавать неуместные вопросы.

— Потом захожу я в кабинет, и с порога мне такие вопросы летят: «А что у тебя за пирсинг? А приятно с ним? Я думаю, что приятно?» Потом вопросы про татуировки, где именно у меня есть татуировки, — делится девушка.

Первое время девочка не обращала внимание на колкие высказывания медика. Подумала, что любопытство и не стала реагировать на вопросы. Но потом офтальмолог начал прикасаться к ней без разрешения, якобы рассмотреть пирсинг. Блогерша хотела сразу уйти, но врач посадил ее на кресло, заявляет подросток. Позже, по словам девушки, мужчина взял ее руку и коснулся своего полового органа.

Тогда она испугалась и выбежала из кабинета, девочка сразу направилась в заведующей поликлиникой. Но та на жалобу не отреагировала. Блогерша подала письменное заявление, и вскоре ее пригласили на встречу с руководством клиники. На встрече девушке якобы рассказали, что в этот день врач забирал из роддома ребенка и, возможно, «он перевозбудился так от этого события, поэтому позволил себе это». В качестве компенсации подростку предложили получить услуги клиники бесплатно. Но та отказалась.

В конце девочка заявила, что планирует написать заявление в полицию.