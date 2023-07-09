С востока на Югру идет циклон с мощным похолоданием и градом Фото: Виктория Гаврик

Как передает Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре, до конца этой недели в Югре установится теплая погода, преимущественно без осадков. Так, ожидается, что к воскресенью, 9 июля 2023 года, воздух в регионе прогреется до +29 градусов Цельсия.

Согласно данным синоптиков, меняться в сторону похолодания погода в Югре начнет с понедельника, 10 июля 2023 года. В эти сутки дневная температура опустится до +19 градусов Цельсия.

Фото: Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре.

Наиболее мощно в регионе похолодает к следующей пятнице, 14 июля. Так, дневная температура в округе днем составит +12 градусов .

По всей видимости, причиной резкого понижения температуры станет заход на территорию Югры дождевого циклона. Он зайдет на регион с востока, и кроме мощного похолодания принесет осадки до 8 мм, а также град. Метеорологи предполагают, что повышение температуры в Югре ожидается после 21 июля.