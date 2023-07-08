В Югре поймали двух браконьеров, поймавших две стерляди и четыре краснокнижных осетра

Уголовное дело по факту незаконной добычи, содержании, приобретении, хранении, перевозкн, пересылке и продаже особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов возбуждено в отношении 69-летнего жителя Нижневартовска. Против его 41-летнего подельника возбудили дело по факту незаконной добыче водных биологических ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным полицейских, браконьеров задержали на автодороге Нижневартовск – Радужный как раз в тот момент, когда они перевозили особо ценный улов. В кроссовере «младшенького» лежали две незаконно добытые особи стерляди, а в багажнике пенсионера – четыре сибирских осетра, занесенных в Красную книгу России.

Полицейские выяснили, что мужчины поймали рыбу при помощи удочек в местах нереста. Поймав рыбешек, они не отпустили их в естественную среду обитания, хотя этого требуют установленные правила рыболовства.

В результате браконьерства государству причинен ущерб на сумму около 2 млн рублей.