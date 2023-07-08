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НовостиПроисшествия8 июля 2023 7:58

В Югре 8 июля 2023 бушуют 43 лесных и 6 ландшафтных пожаров

Их тушат более 500 пожарных
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: официальный телеграм-канал ФБУ «Авиалесоохрана»

Фото: официальный телеграм-канал ФБУ «Авиалесоохрана»

По данным на 9 утра 8 июля 2023 в Югре зарегистрированы 43 лесных пожара и 6 ландшафтных пожаров, сообщили в телеграм-канале «Югра. Официально». В общей сложности возгорания тушат более 500 работников Авиалесохраны Югры, Центроспас-Югория, ГУ МЧС по ХМАО-Югре и волонтеры с помощью специального оборудования и техники.

В рамках межрегионального маневрирования в Югре трудятся сотрудники авиабаз из Мурманской области и Карелии. За сутки огнеборцам удалось ликвидировать 25 лесных и 2 ландшафтных пожара.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы увидели очаг возгорания или пожар, сразу же звоните на прямую линию лесной охраны по телефону 8 800 100-94-00.