В Югре спустя 19 лет нашли убийцу 26-летнего парня, но тот умер пять лет назад в тюрьме Фото: Татьяна Коркина

В Югре завершено расследование уголовного дела об убийстве жителя Сургута, совершенном 19 лет назад. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по ХМАО-Югре, криминалисты собрали массу доказательств вины обвиняемого. Расследование уже отправили в суд, где будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

Все случилось 11 июля 2004 года неподалеку от Восточно-Сургутского месторождения. В тот день в реке нашли тело 26-летнего жителя Сургута, завернутое в ковер. Из-за того, что убийцу так и не нашли, уголовное дело приостановили.

В 2023 году во время расследования уголовных дел прошлых лет следователи установили обстоятельства и человека, совершившего преступления. Когда следователи допрашивали родственников убитого, они установили, что в 2004 году потерпевший жил с родной сестрой и ее мужем. В один из дней в квартиру пришел близкий друг хозяина квартиры, и мужчина решили выпить. Когда алкоголь кончился, потерпевший вместе с гостей пошел в магазин, а потом в квартиру друга. Там они поругались, после чего друг ножом изрезал потерпевшего.

Чтобы скрыть преступление, мужчина завернул тело в палас, отвез тело на берег реки и выкинул в воду, привязав мешок с камнями. После убийства обвиняемый поменял место жительства и уехал в другой регион. В 2018 году он умер в тюрьме, где отбывал наказание за совершение другого преступления.