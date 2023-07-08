В Югре в День семьи, любви и верности 8 июля 2023 будет тепло и не жарко

Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В Югре сегодня ночью, 8 июля, местами ожидаются неблагоприятные явления. А именно: сильный дождь, град, ветер порывами 20-23 м/с и гроза в Нефтеюганском, Сургутском, Ханты-Мансийском, Кондинском и Нижневартовском районах.

Утром в Югре будет пасмурно, а температура воздуха составит +15…+19 градусов. Днем будет облачность с прояснениями, воздух прогреется до +22 градусов. Влажность воздуха утром составит 74%, днем 57-59%, а вечером снова поднимется до 73%. Ветер будет дуть западный с переходом на северо-западный 3,2-4,5 м/с.

Сегодня Россия отмечает День семьи, любви и верности! Мы поздравляем наших читателей с этим праздником и желаем каждому найти свою половинку!