В Югре подвели итоги регионального этапа конкурса Минтруда

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В ХМАО-Югре подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Всего в 12 номинациях были представлены свыше 35 предприятий. В одной из них – «За развитие кадрового потенциала» – отметились и тюменские энергетики: приз за почетное второе место получили «Россети Тюмень».

В первую очередь комиссия оценивала качество профессионального обучения и взаимодействие с образовательными учреждениями, а в энергокомпании этому вопросу уделяют особое внимание. Только в 2022 году на профессиональную переподготовку и повышение квалификации персонала было направлено 33 миллиона рублей. В общей сумме обучение прошли более 7 тысяч сотрудников, при этом доля «дистанционки» через корпоративный учебный центр увеличилась на 10%. Ну а благодаря сотрудничеству с вузами и ссузами региона почти 700 студентов прошли практику на базе предприятия.

Отметим, что первое место в этой же номинации заняли Верхнеказымское линейное производственное управление магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Югорск», а третьей стала компания «Аргос».

Победителей в остальных 11-ти номинациях можно найти на сайте департамента труда и занятости населения ХМАО-Югры.