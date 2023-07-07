ТОП-6 фильмов для югорчан ко Дню семьи, любви и верности

Фото: Коркина Татьяна.

Провести День семьи, любви и верности югорчанам предлагают за просмотром трогательных фильмов о семейных отношениях. Наслаждаться хорошим кино можно вместе с близкими или со своей второй половинкой. Ну а что посмотреть – подскажем мы и онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС.

«Мой пес Руни»

Фото: архив онлайн-кинотеатра KION.

Добрая комедия из Южной Кореи о том, как важна дружба между людьми и домашними любимцами. Смотреть фильм можно всей семьей, и заодно рассказать детям о доброте и ответственности перед братьями нашими меньшими. Мин-су обожает свою собаку, золотистого ретривера Руни, но у Мин-су есть девушка Сон-гён, которая страдает аллергией на собак. Сон-гён пьет таблетки, но принимать их всю жизнь она не сможет, и парень оказывается перед дилеммой. Он решает найти ретриверу новый дом, который должен оказаться идеальным. Поиск оборачивается настоящим приключением.

«Мира»

Фото: архив онлайн-кинотеатра KION.

Космическая фантастика может вызвать не меньший эмоциональный накал, чем классическая драма, и фильму режиссера Дмитрия Киселева это удается. «Мира» - история про отношения отца и дочки на фоне мировой катастрофы. В недалёком будущем 15-летняя Лера Арабова живёт с мамой, отчимом и младшим братом, а с отцом, космонавтом Валерием Арабовым, она не виделась уже много лет. Папа девочки работает на орбитальной станции, но из-за невозможности личных встреч общаться им приходится редко и только по сигнальной связи. Однажды на Дальний Восток проливается мощный метеоритный дождь, и Лера оказывается тем человеком, который может спасти близких. Но для этого ей нужна помощь из космоса.

«Родители строгого режима»

Фото: архив онлайн-кинотеатра KION.

Заняться воспитанием своего ребенка никогда не поздно, даже если ему уже 38 лет. Именно этому решают посвятить пару забавных вечеров герои Алисы Фрейндлих и Александра Адабашьяна из доброй комедии «Родители строгого режима». Их экранного сына играет Евгений Ткачук. Его персонаж ведет себя отвратительно: он мэр-взяточник, к тому же хам. И его родители не придумывают ничего лучше, чем просто запереть его дома, пока он все не осознает. Но пока их домашний мэр взаперти, его ищет полиция…

«Я буду жить»

Фото: архив онлайн-кинотеатра KION.

Нередко старшие родственники ощущают нехватку внимания со стороны семьи. Героиня Евгении Дмитриевой из этого фильма оригинально решает проблему отношений, съеденных рутиной. Жизнь Аллы всегда была посвящена мужу, детям и ученикам. Все настолько привыкли к тому, что Алла всегда будет рядом, что женщине начинает казаться, будто ее совсем не ценят, и тогда она решает изменить свою жизнь. Алла сообщает семье и неизлечимой болезни, но после пары дней сочувствия ее близкие начинают… задумываются о возможном наследстве. Прекратить циничную битву родственников Алла может только радикальным способом.

«Далекие близкие»

Фото: архив онлайн-кинотеатра KION.

Добрый и душевный фильма Ивана Соснина показывает, как оживить взаимоотношения между отцом и взрослым сыном, и стать друг другу ближе. Миша дарит отцу Борису старенький смартфон, чтобы тот наконец зарегистрировался в соцсетях. Борис случайно добавляет в друзья незнакомую женщину Надежду и начинает с ней общаться. Дело близится к очной встрече, и он просит сына, который занимается перегоном машин, взять его с собой в путешествие, чтобы навестить Надежду. За время совместной поездки через всю Россию отец и сын поговорят о наболевшем и откроются друг для друга с новых сторон.

«Карп Отмороженный»

Фото: архив онлайн-кинотеатра KION.

Еще один трогательный фильм о родительской любви и о поездке в родной дом, которая помогает столичному коучу (Евгений Миронов) по-другому взглянуть на свою жизнь. Блестящие роли в комедии сыграли популярные актрисы Марина Неелова и Алиса Фрейндлих. Бизнес-коуч Олег узнает о болезни мамы и едет в деревню, где он родился. Тут герой погружается в свое детство и вспоминает, что его жизнь не всегда была погоней за успехом. За разговорами с мамой Олег поймет, как ценны моменты возвращения в детство, и как сильна энергия материнской заботы.

Все фильмы можно посмотреть в онлайн-кинотеатре KION от экосистемы МТС.