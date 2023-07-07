Жители Югры предпочитают общаться через Telegram

Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон».

Рейтинг популярных мессенджеров на основе обезличенных данных по мобильной активности в сети составили аналитики МегаФона. Летом 2023 года самым популярным среди югорчан оказался Telegram, обогнав Viber и WhatsApp. За год интернет-трафик в мессенджерах жителей округа вырос на 60%.

Топ самых востребованных северянами сервисов для обмена сообщениями остался прежним, однако потребление трафика существенно изменилось. На первом месте с большим отрывом Telegram – жители региона «прокачали» в нем в почти вдвое больше информации, чем годом ранее. При этом югорчане стали намного чаще заменять телефон на Telegram, – на аудио- и видеозвонки в этом сервисе приходится почти 70% всего трафика.

Учитывая растущую нагрузку, в этом году оператор увеличил пропускную способность в прямых каналах связи с Telegram на 40% – до 1400 Гбит/с, чтобы обеспечить пользователей высоким качеством работы сервиса. Примечательно, что самый популярный мессенджер является и наиболее экономичным по потреблению трафика. Для передачи одного и того же количества сообщений в Telegram требуется в 2 раза меньше трафика, чем в WhatsApp.

Вторым в рейтинге, как и прошлым летом, стал Viber, хотя и потерял в популярности более 30%. В 2023 году трафик здесь в три раз ниже, чем у лидера. Замыкает тройку WhatsApp, который также показал снижение востребованности. Падение объема передачи данных в этом сервисе за год составило 33%.

Только за июнь 2023 года жители Югры прокачали через сервисы быстрой отправки сообщений около 1,4 миллиона гигабайт. Для сравнения, этого объема данных хватит для того, чтобы каждый второй житель Сургута посмотрел в сети фильм «Вызов» в формате 4К.

– Каждый день наши абоненты отправляют друг другу тысячи гигабайт видео, фото, звуковых и текстовых сообщений. Для того чтобы жители региона могли с комфортом пользоваться всеми возможностями мобильного интернета, мы строим новые базовые станции, модернизируем существующие сети связи, расширяем и адаптируем их под растущие потребности югорчан. Только в этом году обновления инфраструктуры связи затронули около 40 городов и поселков Югры, – комментирует директор компании в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.