Информация о нападении в Нижневартовске на ребенка с ножом оказалась фейком

Конфликт произошел между мужчиной и женщиной на бытовой почве. Фото: Татьяна Коркина

В югорских социальных сетях появилась информация, что у многоэтажного дома по адресу Ханты-Мансийская, 43а, в третьем подъезде произошла поножовщина с участием ребенка. Якобы в драке вечером, 6 июля, пострадал маленький мальчик. Его, по словам очевидцев, доставили в реанимацию. Однако выяснилось, что это фейк.

На деле оказалось, что конфликт произошел между мужчиной и женщиной на стандартной бытовой почве. В происшествии есть пострадавшие – это взрослый мужчина.

– Информация из социальных сетей не соответствует действительности. По этому факту нет никаких детей. В результате конфликта мужчине нанесено не проникающее ножевое ранение. Сотрудниками полиции по данному факту инициирована проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, - рассказали журналисту «КП» в пресс-службе полиции по Нижневартовску.

По данным МВД, травмы жителю нанесла его сожительница в ходе потасовки. Предварительно, в драке пострадала только ягодица мужчины, который оказался непосредственным участников конфликта.

Напомним, несколько дней назад в СМИ появилась информация, что в Югре подростки избили ребенка за отказ играть в прятки на деньги. Однако в МВД сообщили, что история является фейком.