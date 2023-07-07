Двух полицейских едва не подожгли во время облавы на наркопритон в Югре

Оперативники получили информацию о возможном наркопритоне на Парковой. Фото: Татьяна Коркина

В Югре сотрудники полиции пресекли противоправные действия двух мужчин. Пару дней назад, поздним вечером, оперативники из отдела по обороту наркотиков МВД получили информацию о возможном наркопритоне в гараже на улице Парковой. Полицейские приехали проверить информацию.

Когда правоохранители на служебной машине подоспели на место преступления, к ним подошли двое агрессивных мужчин. Все началось с нецензурной брани в адрес полицейских. В какой-то момент один из них облил автомобиль оперативников жидкостью с запахом горюче-смазочных материалов, а потом начал угрожать поджогом.

– Сыщики незамедлительно сообщили о происшествии в дежурную часть, а затем вместе с подоспевшими на помощь сотрудниками патрульно-постовой службы задержали злоумышленников. Ими оказались ранее судимые местные жители 1983 и 1989 годов рождения, – рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

В гараже преступников полицейскими были найдены наркотические вещества и бутылки из-под алкогольных напитков и остатки растительного вещества, напоминающие наркотики. Изъятое направлено на экспертизу.

В ходе расследования было установлено, что приятели в течение нескольких дней употребляли спиртосодержащую продукцию и запрещенные вещества. На них составлены административные проколы по статьям 20.21 и 19.3 КоАП РФ.