Студенты Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа получили дипломы

Фото: АО «Транснефть – Сибирь».

В Тюменском нефтепроводном профессиональном колледже состоялся выпускной, 75 студентов получили дипломы о присвоении квалификации по профессиям в области нефтепроводного транспорта. У 12 человек документ об образовании с отличием. Напомним, что учредителем колледжа является АО «Транснефть - Сибирь».

Уже скоро 31 выпускник начнет трудовую деятельность на объектах предприятия. Выпускники колледжа, обучавшиеся по корпоративному набору, начнут свой профессиональный путь в других организациях системы.

Колледж готовит рабочие кадры по востребованным специальностям, например, по таким, как «слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», «оператор нефтепродуктоперекачивающей станции» и «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Срок обучения вместе с практикой составляет 10 месяцев.

Как отметил директор колледжа Евгений Парамонов, высокий уровень профессиональной подготовки преподавательского состава, современное материально-техническое оснащение учебной базы, длительный период производственной практики позволяют подготовить востребованные не только в нефтепроводной сфере, но и других отраслях ТЭК.

Впервые этом студенты по профессиям «слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» и «оператор нефтепродуктоперекачивающей станции» вместо квалификационных работ впервые сдавали демонстрационный экзамен, во время которого они должны были выполнить практическое задание на установках, специально разработанных и подготовленных для проведения итогового испытания. В следующем году уже все студенты будут сдавать итоговые экзамены в формате демонстрационного экзамена.