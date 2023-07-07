На мосту через Обь под Сургутом в ночь с 7 на 8 июля ограничат движение транспорта

Дорожники выполнят ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия. Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте на мосту через реку Обь ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ. Автомобилистов ожидает реверсивное движение, рассказали в региональном управлении автодорог Югры. Работы начнутся ночью с 7 на 8 июля 2023 года, с 21:00 до 01:00.

Дорожники выполнят ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, на несколько часов машины пустят в реверсивном движении.

Фото: управление автодорог Югры.

– Просим водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков, – уточнили в управлении.

Отметим, в Сургуте началось строительство второго моста через реку Обь.