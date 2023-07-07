Беспилотник пролетел над Когалымом 5 июля. Фото: Татьяна Коркина

В небе над Югрой замечен неопознанный беспилотник. Информация поступила в правоохранительные органы. Над Ханты-Мансийским округом выявлен неопознанный летающий объект. Беспилотник пролетел над Когалымом 5 июля 2023 года, рассказали в telegram-канале «Авиаинцидент».

— Заявок на полёты в данном районе не поступало. План полётов БПЛА (беспилотные летательные аппараты) не подавался, разрешение на использование воздушного пространства не выдавалось, — указано в сообщении.

Владельцы беспилотника нарушили статью 172 постановления №138, которая запрещает запуск беспилотников над регионом. Материалы переданы в компетентные органы, после этого будет дана правовая оценка происходящему.