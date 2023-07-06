Энергетики завершили ремонт подстанции, питающей поточное месторождение в Югре

Фото: Варламова Татьяна.

Энергетики завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Качалка» в ХМАО-Югре, питающей Поточное месторождение, разработку которого ведет «ЛУКОЙЛ». На повышение надежности электроснабжения нефтедобывающих скважин энергокомпания направила более 3 млн рублей.

Специалисты «Россети Тюмень» выполнили капитальный ремонт силового трансформатора питающего центра: заменили запорную арматуру, газовое и струйное реле, двигатели системы охлаждения и предохранительный клапан. Кроме того, энергетики оснастили трансформатор газоотборным устройством. Новый прибор исключит необходимость отключения силового оборудования для проведения технологических мероприятий на объекте и позволит снизить риск травматизма персонала, связанный с подъемом на высоту.

Энергокомпания непрерывно совершенствуют работу электросетевого комплекса Ханты-Мансийского автономного округа. Благодаря выполненным работам повышена надежность электроснабжения крупного нефтяного месторождения, где ежегодно добывается порядка 1 млн тонн углеводородного сырья.