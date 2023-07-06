В Белоярском районе в лесах с 6 июля ввели режим чрезвычайной ситуации

Фото: Игорь Сабаталов.

В лесах Белоярского района введен режим чрезвычайной ситуации, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС Югры. Режим ЧС действует с 6 июля 2023 года.

– В Белоярском районе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера. Данная мера принята в связи с повышением класса пожароопасности. Действует с 6 июля 2023 года, – указали в ведомстве.

На это время жителям запрещено посещать лесные массивы, разводить открытый огонь и сжигать сухую растительность.

Напомним, с 5 июля в Сургуте действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. В регионе продолжают регистрировать новые возгорания. Жаркая погода и ветреность негативно влияют на обстановку в округе.