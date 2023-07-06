На одного безработного в Югре приходится 8,8 вакансий в 2023 году

23 июня прошла всероссийская ярмарка трудоустройства. Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжает падать уровень безработицы. Об этом рассказал директор департамента труда и занятости населения округа Роман Белкин. В прямом эфире руководитель департамента отметил, что через портал «Госуслуги. Решаем вместе» зарегистрированы 26 тысяч вакансий, из них 3 тысячи – это безработные.

В Югре 23 июня прошла всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

— По результатам регионального этапа ярмарки трудоустроено 315 югорчан. Всего участвовало 1622 гражданина и 172 работодателя, — отметил Роман Белкин.

Напомним, жители Югры могут бесплатно получить консультации по поводу поиска работы или повышению квалификации в департаменте труда.