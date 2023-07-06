Банда организаторов сети подпольных казино в Нижневартовске предстанет перед судом

Фото: пресс-служба Следственного комитета ХМАО-Югры.

Следователи Нижневартовска передали материалы дела в суд по факту уголовного дел в отношении организованной преступной группы, в состав которой вошли восемь жителей города. Они создали нелегальное казино и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования.

- Незаконные игровые клубы находились в помещениях по улицам Северной и 60 лет Октября. Участники преступной группы соблюдали меры конспирации – вход в клуб осуществлялся только по пропускам, сами заведения функционировали под видом букмекерской конторы, где якобы принимались ставки на партии в шахматы. Фактически же в заведениях проводились азартные игры с использованием игровых автоматов, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета Югры.

Таким образом, преступники реализовали 16 миллионов рублей. На имущество обвиняемых был наложен арест на сумму свыше 13 миллионов рублей. Материалы дела и доказательная база переданы в суд.