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НовостиПолитика6 июля 2023 7:21

Жители Нижневартовска заметили аудиорекламу службы по контракту в кабине лифта

Она включается сразу после того, как объявляется этаж
Серафима Краснова
Она включается сразу после того, как объявляется этаж.

Она включается сразу после того, как объявляется этаж.

Фото: Виктория Гаврик

Жители Нижневартовска заметили аудиорекламу службы по контракту в кабине лифта. В многоэтажных домах на Интернациональной и Северной в кабинах лифта звучит аудиореклама для защитников Отечества.

Она включается сразу после того, как объявляется этаж. Аудиодорожка очень короткая и занимает не больше 5-7 секунд. Многие вартовчане поддержали инициативу управляющей компании.

Напомним, Мегион 5 июля прощается с главой города Олегом Дейнекой. Похороны были организованы в храме Покрова Божьей Матери.