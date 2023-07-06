Она включается сразу после того, как объявляется этаж. Фото: Виктория Гаврик

Жители Нижневартовска заметили аудиорекламу службы по контракту в кабине лифта. В многоэтажных домах на Интернациональной и Северной в кабинах лифта звучит аудиореклама для защитников Отечества.

Она включается сразу после того, как объявляется этаж. Аудиодорожка очень короткая и занимает не больше 5-7 секунд. Многие вартовчане поддержали инициативу управляющей компании.

Напомним, Мегион 5 июля прощается с главой города Олегом Дейнекой. Похороны были организованы в храме Покрова Божьей Матери.