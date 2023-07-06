В Югре 6 июля пожарные борются с 13 природными возгораниями

Фото: Игорь Сабаталов.

В Югре 150 спасателей ведут борьбу с 13-тью пожарами на территории региона. Их площадь достигает 350 гектаров земли, рассказали в департаменте недропользования и природных ресурсов округа. По данным специалистов, в тушении огня задействованы почти 150 сотрудников Авиалесоохраны Югры и необходимое количество спецтехники.

— Три пожара в Березовском лесничестве на площади 110 га, из них один локализован на площади 15 га; один пожар в Нижневартовском лесничестве на площади 3,5 га. Возгорание локализовано; один пожар в Октябрьском лесничестве на площади 35 га; один пожар в Самаровском лесничестве на площади 12,7 га; 4 пожара в Советском лесничестве на площади 25,15 га, из них три локализованы на площади 22,65 га; один пожар в Сургутском лесничестве на площади 10,1 га. Возгорание локализовано», — заявили в пресс-службе департамента недропользования Тюменской области.

За минувшие сутки специалисты справились с одним ландшафтным пожаром и четырьмя лесными, в том числе на особо охраняемых землях. Всего с начала пожароопасного сезона в Югре потушили более 380 природных возгораний.