В Югре 6 июля ограничили проезд большегрузов по трассам из-за аномальной жары

Грузовикам запрещено выезжать на магистрали Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, а также на подъезды к Сургуту и Белоярскому. Фото: Татьяна Коркина

Аномальная жара внесла коррективы в передвижение дальнобойщиков и других водителей грузовиков. Фурам запретили выезжать на федеральные и региональные трассы Югры. Об этом рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор». Ограничения для тяжелой техники вводятся на 2 дня – 6 июля они действуют с 08:00 до 20:00.

В частности, в это время грузовикам запрещено выезжать на магистрали Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, а также на подъезды к Сургуту и Белоярскому.

— Ограничение продлится на период жаркой погоды для грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов, — сообщает «Уралуправтодор».

Транспортное движение для грузовиков ограничат сразу на нескольких уральских трассах: Пермь — Екатеринбург, Екатеринбург — Тюмень, Екатеринбург — Шадринск — Курган, Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, Тюмень — Омск, Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск и на подъездах к Екатеринбургу, Тюмени и Ишиму.