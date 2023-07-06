Погодные качели: в Югру возвращаются грозы и дожди

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Днем в регионе, однако, по-прежнему будет жарко. По данным синоптиков, дожди и грозы возвратятся в наш регион в самое ближайшее время. В ночь на 6 июля температура воздуха составит +13…+18 градусов, днем +29…+33. Небольшой дождь с грозой ожидаются местами. В отдельных районах порывы ветра достигнут 15 м/с. Ветер западный.

В пятницу, 7 июля, температура ночью +14…+19 градусов, днем +28…+33. При этом дожди и грозы накроют весь регион, а в отдельных районах возможен град и ветер до 18 м/с.

В субботу, 8 июля, дожди продолжатся. Температура ночью +15…+21 градус, при прояснении до +12 градусов, днем +24…+29.