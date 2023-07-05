В Нижневартовске спасли молодого человека, купавшегося в разгар жары на набережной Оби

Сотрудники МЧС вытащили его из водоема. Фото: Татьяна Коркина

Вчера вечером, 4 июля, спасатели приехали на набережную в Нижневартовске, где, по сообщениям очевидцев, плавал мужчина. Жители отмечают в соцсетях, что экстремальный пловец решил совершить заплыв по Оби.

22-летний молодой человек оказался пловцом на длинные дистанции, он успел доплыть до середины водоема. Однако сотрудники МЧС все-таки вытащили его из реки, помощь врачей ему не понадобилась. Его доставили на берег, где он смог отправиться по своим делам.

Напомним, купание на набережной в Оби – опасное занятие, указывают в МЧС. Набережная не является местом, где разрешено плавать. Кроме того, берег сделан из бетона, что может помешать купающимся выбраться из воды.