Жители Югры смогут увидеть новое шоу Татьяны Навки об успехах звезд

Фото: архив онлайн-кинотеатра KION

Жители Югры смогут увидеть проект Татьяны Навки «Команда» с Григорием Лепсом, Константином Богомоловым и Андреем Аршавиным. 6 июля в онлайн-кинотеатре KION от МТС состоится премьера интервью-шоу «Команда» – истории успеха выдающихся людей.

Северянам расскажут о жизни людей в самых разных областях деятельности – в искусстве, науке, бизнесе, спорте и политике. А также об их командах, которые вдохновляли и поддерживали наших героев на разных этапах становления, помогали стать лучшими в своем деле. Вести шоу будет российская фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Проект создан при поддержке Института развития интернета.

Интервью-шоу «Команда» – это большой цикл историй успеха талантливых людей, состоящий из 24 серий. Перед съемками каждого выпуска в студии авторы шоу проводили исследование жизни героев, отправлялись в разные уголки России, чтобы пообщаться с их наставниками и друзьями, а также найти яркие артефакты, связанные с совершенно неожиданными историями из прошлого. Все собранные документальные материалы станут основой для интервью Татьяны Навки с героем выпуска в студии. Первыми свои истории успеха расскажут футболист Андрей Аршавин и певец Григорий Лепс. Героями выпусков шоу станут хоккеист Александр Овечкин, режиссер и актер Константин Богомолов, музыкант Антон Беляев, писатель и публицист Александр Цыпкин, танцовщик и хореограф Ильдар Гайнутдинов, телепродюсер Юрий Аксюта, дизайнер Артемий Лебедев, артист балета Сергей Филин, дизайнер Алена Ахмадуллина и предприниматель Ольга Ускова.

Фото: архив онлайн-кинотеатра KION

Каждый выпуск передачи будет посвящен одному герою – вместе с ведущей герой будет разбираться, в чем его личная формула успеха и какую роль в профессиональном становлении сыграла команда. Зрители также увидят и членов команды наших героев.

– История любого экстраординарного успеха – это зачастую работа целой команды. Я хорошо знаю это по себе, и именно поэтому мне хочется узнать и рассказать другим как можно больше о таких людях. Я думаю, это будут очень искренние и поучительные истории, которые смогут вдохновить многих зрителей на свои собственные большие достижения, – рассказала ведущая и продюсер проекта Татьяна Навка.

Другой руководитель проекта – Николай Зацепин – считает, что в России много выдающихся людей самых разных профессий.

– Для кого-то это тысячи спасенных жизней, для кого-то – первые места в мировых первенствах. А что мы знаем об их командах? Как правило, они остаются в тени. Уверен, что, посмотрев наши выпуски зрители узнают много неожиданного и иногда парадоксального. Ну и кто-то вероятно увидит роль команды в своей жизни. И, возможно захочет поблагодарить свою команду за помощь и поддержку, – уточнил Николай Зацепин.

Новые серии будут выходить еженедельно в онлайн-кинотеатре KION от МТС