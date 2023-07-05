Мегион 5 июля прощается с главой города Олегом Дейнекой

Фото: администрация Мегиона.

В Мегионе простились с руководителем города Олегом Дайнекой. Похороны состоялись сегодня, 5 июля 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Прощание с главой Мегиона было организовано в храме Покрова Божьей Матери. Похороны прошли в 10:00. Сначала состоялась церемония отпевания, а потом все желающие смогли попрощаться с Олегом Дайнекой.

– В 12:30 траурная процессия направится в сторону мегионского кладбища. Проводить в последний путь Олега Александровича можно будет у Храма в честь собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, возле которого кортеж также сделает 15-минутную остановку, – рассказали в администрации Мегиона.

Позже пройдет обед в местном кафе на улице Заречная в 15:00, уточнили в управлении общественных связей.