В Югре зарегистрирован всплеск заболеваемости энтеровирусной инфекцией, в том числе среди детей

В Югре в связи с заболеваемостью ЭВИ разобщены дети в 11 группах 7 детских садов. Фото: Татьяна Коркина

В Югре зафиксирована активизация эпидемического процесс энтеровирусной инфекцией. За 5 месяцев 2023 года зарегистрировано 3,6 случаев ЭВИ на 100 тысяч населения, что в 1,2 раза больше аналогичного периода прошлого года и выше в 1,9 раза многолетнего уровня.

– Энтеровирусного менингита зарегистрировано 2 случая на 25 календарной неделе текущего года. В возрастной структуре на 26 неделе наибольшая заболеваемость детей до 3 лет – 69,1 на 100 тысяч. В структуре клинических форм ЭВИ на 96,0% представлена герпетической ангиной с экзантемой (мелкоточечной сыпью), – указано в сообщении пресс-службы Управления Роспотребнадзора ХМАО-Югры.

С целью изучения циркуляции энтеровирусов во внешней среде с начала года проведены исследования: 85 проб сточной воды, три пробы централизованного питьевого водоснабжения.

Отметим, в Югре в связи с заболеваемостью ЭВИ разобщены дети в 11 группах 7 детских садов.