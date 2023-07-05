Фото: Ханты-Мансийская митрополия | ХМАО | Югра.

В Сургут привезут мощи великомученика и воина-христианина Георгия Победоносца. Жители смогут прикоснуться к святыне в течение двух дней, рассказали в пресс-службе Ханты-Мансийской митрополии. 28 июля в 19:00 в храм святого Георгия Победоносца прибудет святыня. Всего мощи небесного покровителя Русского воинства посетят 89 регионов нашей страны.

- По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 100 городах России проходит Всероссийский молебен о Победе, чтобы каждый смог попросить помощи у этого великого святого. Духовенство и миряне Русской Православной Церкви будут сугубо молиться о военнослужащих Российской армии, - рассказали в митрополии.

Отметим, ковчег с мощами святого Георгия пробудет в храме до пяти вечера 30 июля 2023 года.