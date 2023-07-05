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НовостиОбщество5 июля 2023 4:58

В Югре с 6 июля начнется вторая волна приема заявлений на зачисление детей в первые и 10-е классы

До 5 сентября учреждения станут принимать документы от родителей будущих первоклассников на свободные места
Серафима Краснова
В Югре с 6 июля начнется вторая волна приема заявлений на зачисление детей в первые и 10-е классы.

В Югре с 6 июля начнется вторая волна приема заявлений на зачисление детей в первые и 10-е классы.

Фото: Татьяна Коркина

В Югре с 6 июля начнется вторая волна приема заявлений на зачисление детей в первые и 10-е классы. Об этом рассказали в администрации Сургута. До 5 сентября учреждения станут принимать документы от родителей будущих первоклассников на свободные места.

Кроме того, процедура касается прием и десятиклассников, но не берут в расчет профильные учреждения. В таких школах будет проходить индивидуальный отбор.

— Прием заявлений о зачислении в 10-е классы универсального профиля, профильные 10-е классы начинается после завершения индивидуального отбора, организованного общеобразовательным учреждением, — рассказали в администрации Сургута.

Напомним, заявление можно подать на официальном портале «Госуслуги», а также отправить почтой. Кроме того, его можно подать лично, придя в учебное заведение.