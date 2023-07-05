Дожди разбавят июльский зной в Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

В Югре жаркая погода сохранится до конца недели. Пик ее пришелся на 4 июля. Однако уже сегодня станет чуть прохладнее, но северянам легче от этого не будет.

В среду, 5 июля 2023 года, столбики термометров в Югре поднимутся днем до +27....+30 градусов. Кратковременные дожди и гроза, которые пройдут в регионе во второй половине дня, немного охладят атмосферу воздуха.

Ночью в Югре похолодает до +20 градусов. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду. Аналогичная погода будет в Югре и 6 июля, только после 7 числа в регионе станет прохладнее, а столбики термометров опустятся до +19 градусов днем.