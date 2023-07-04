Сергей Лазарев в сентябре 2023 года выступит в городах Югры с концертным шоу

Фото: Сергей Лазарев / ВКонтакте.

Популярный исполнитель Сергей Лазарев посетит города Югры с премьерным концертным шоу «Я не боюсь!». В рамках гастрольного тура он выступит в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Об этом говорится на официальном сайте артиста.

В афише указано, что в Нижневартовске популярный певец выступит 17 сентября, а в Сургуте – 18 сентября. 20 сентября в Ханты-Мансийск приедет Лазарев.

– Это шоу я готовил почти год, и с нетерпением жду момента, когда покажу его своим поклонникам, – указано на сайте исполнителя.

Добавим, новое шоу может превзойти по масштабу «NTOUR» Лазарева, который собрал аншлаги в 170 городах.