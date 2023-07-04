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НовостиОбщество4 июля 2023 11:24

В Югре за год цены на газ для автомобилей выросли на 120%

В среднем цены на автомобильное топливо увеличились на 120%
Серафима Краснова
Наибольший рост цен в июне 2023 года зарегистрирован в Нефтеюганском районе (+126,5%), Сургуте (+125,21%) и Сургутском районе.

Наибольший рост цен в июне 2023 года зарегистрирован в Нефтеюганском районе (+126,5%), Сургуте (+125,21%) и Сургутском районе.

Фото: Виктория Гаврик

В Югре в 13 из 22 муниципалитетах за июнь подорожало газовое топливо для автомобилей. Согласно данным открытых интернет-источников, с 2022 года в Сургуте и Нефтеюганском районе выросла стоимость топлива для машин в среднем на 120%.

Наибольший рост цен в июне 2023 года зарегистрирован в Нефтеюганском районе (+126,5%), Сургуте (+125,21%) и Сургутском районе (+119,17%), а также в Нефтеюганске (+116,67%).

Кроме того, подорожание коснулось Радужного, Урая и Белоярского района. Самое дешевое автомобильное топливо продают в Нижневартовске.