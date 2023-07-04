В Югре с 3 на 4 июля потушено пять природных пожаров

Фото: депнедра и природных ресурсов Югры.

В Югре за минувшие сутки потушено пять природных пожаров. Все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности из-за 33-градусной жары в регионе. В ХМАО во вторник, 4 июля, бушует пять возгораний на площади почти 100 гектаров земли.

По данным департамента недропользования и природных ресурсов Югры, три новых природных пожара были локализованы. Еще одно возгорание зафиксировано в заповеднике «Малая Сосьва», его удалось потушить. Однако он успел распространиться на площадь 1,5 гектаров.

— В тушении задействовано 59 человек. План по авиации: 16 самолетов на мониторинге и 3 вертолета по обслуживанию пожаров. Угрозы населенным пунктам и экономики нет, — заявили в департаменте.

Напомним, в Югре в связи с повышением температуры в ближайшие дни выше +33 градусов, а также грозовой активностью, все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности.