В школьной столовой Югры нашли фальсифицированное молоко из Саратовской области

В школьной столовой Югры нашли фальсифицированное молоко.

В школах Югры найдено фальсифицированное молоко. В ходе профилактического визита в одном из образовательных учреждений Октябрьского округа на пищеблоке обнаружена молочная продукция, пастеризованная 3,2% жирности. Выяснилось, что ее состав не соответствует натуральному молочному продукту.

– Массовая доля жирных кислот указывает на наличие в продукции не молочных видов сырья и добавления растительных масел. Информация о составе пищевой продукции, указанная на потребительской упаковке не соответствует фактическому составу, так как в продукции выявлены не заявленные жиры немолочного происхождения, – говорится в сообщении Роспотребнадзора ХМАО-Югры.

Согласно маркировки молоко изготовлено в ООО «МолСнабРегион» в Саратовской области, однако представленная декларация о соответствии в Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии находится в статусе «не действителен с 14.12.2022».