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НовостиОбщество4 июля 2023 6:19

Утренний рейс из Сургута в Москву 4 июля не долетел до Внуково

Он приземлился в Домодедово
Серафима Краснова
Самолет из Сургута приземлился в Домодедово.

Самолет из Сургута приземлился в Домодедово.

Фото: Татьяна Коркина

Самолет из Сургута не смог приземлиться в московском аэропорту Внуково. Полет выполняла авиакомпания «ЮТэйр». Инцидент произошел сегодня утром, 4 июля 2023 года. Рейсы перенаправили в другие аэропорты города. Согласно данным электронного табло аэропорта Москвы, изменения внесены в расписание самолетов из Махачкалы, Новосибирска и Перми. Они приземлились в аэропорту Шереметьево.

Самолет из Сургута приземлился в Домодедово. По расписанию, воздушное судно планировало совершить посадку в 7 утра, но время перенесли на 40 минут.

Отметим, что количество измененных рейсов пополняется. В аэропорту также задерживаются вылеты по нескольким направлениям.

Напомним, вблизи Новой Москвы и села Валуево, согласно данным Минобороны РФ, сбили несколько беспилотников. Еще один аппарат сбит в Калужской области.