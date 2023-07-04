Названы водоемы Югры, пригодные для купания на 2023 год

За первый месяц лета ученые проанализировали 71 пробу. Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники Роспотребнадзора исследовали воду в некоторых водоемах Югры. Согласно официальным данным, в большинстве рек и карьерах вода не соответствует нормам по СанПин, а также непригодна для купания. За первый месяц лета ученые проанализировали 71 пробу, из них 53 не соответствовали гигиеническим нормативам.

Однако в некоторых из них можно находиться на пляже, песок оказался чистым, говорится в результатах исследования Роспотребнадзора ХМАО-Югры. Таким образом, специалисты разрешили купаться на следующих водоемах:

— городской пляж и акватория озера Нешинелор в городе Белоярский.

— участок акватории озера Окунево в детском лагере «Окуневские зори» (Советский район),

— городской пляж на протоке реки Аган в Радужном, на «набережной «Отдыха».