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НовостиОбщество4 июля 2023 4:15

Названы водоемы Югры, пригодные для купания на 2023 год

За первый месяц лета ученые проанализировали 71 пробу
Серафима Краснова
За первый месяц лета ученые проанализировали 71 пробу.

За первый месяц лета ученые проанализировали 71 пробу.

Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники Роспотребнадзора исследовали воду в некоторых водоемах Югры. Согласно официальным данным, в большинстве рек и карьерах вода не соответствует нормам по СанПин, а также непригодна для купания. За первый месяц лета ученые проанализировали 71 пробу, из них 53 не соответствовали гигиеническим нормативам.

Однако в некоторых из них можно находиться на пляже, песок оказался чистым, говорится в результатах исследования Роспотребнадзора ХМАО-Югры. Таким образом, специалисты разрешили купаться на следующих водоемах:

— городской пляж и акватория озера Нешинелор в городе Белоярский.

— участок акватории озера Окунево в детском лагере «Окуневские зори» (Советский район),

— городской пляж на протоке реки Аган в Радужном, на «набережной «Отдыха».