На Югру надвигается 35-градусная жара

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

На минувших выходных в Югру пришел антициклон, благодаря которому прохладная и дождливая погода сменилась по-летнему жаркой. Сегодня, 4 июля, дневная температура воздуха составит +28...+33 градуса, местами до +35 градусов.

Синоптики прогнозируют, что подобная погода сохранится в регионе до конца рабочей недели. Во вторник воздух ночью прогреется до +17...+19 градусов. В дневное время местами прольется кратковременный дождь с грозой, порывы ветра в отдельных районах усилятся до 14 м/с.

В среду, 5 июля, жара незначительно спадет до +13...+18 градусов ночью и +28...+33 градусов днем. Точно так же днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой и порывы ветра до 15 м/с.