Фото: пресс-служба депнедра и природных ресурсов Югры.

В Югре прогнозируют опасную погоду на июль 2023 года. Второй месяц лета в ХМАО обещает быть жарким и пожароопасным. Об этом рассказали в пресс-службе депнедра и природных ресурсов Югры. Согласно предварительному прогнозу федеральной Авиалесоохраны, в 44 регионах России возможны риски превышения среднемноголетних параметров пожарной опасности.

— Жаркая и сухая погода будет создавать повышенные риски возникновения и распространения лесных пожаров и на территории Уральского федерального округа: в восточной части Ханты-Мансийского и юго-восточной части Ямало-Ненецкого автономных округов, — рассказали в департаменте.

Спасатели и лесничие Югры переведены на усиленный режим работы. Каждый день специалисты проводят авиамониторинг лесов, проверяют термоточки, отраженные в информационной системе дистанционного мониторинга, работает система видеонаблюдения.

Напомним, в ХМАО до сих пор действует запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на транспорте.