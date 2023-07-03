Глава Следкома Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с затоплением квартир в Югре

Фото: Следственный комитет РФ.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении жилищных прав граждан в Нефтеюганске ХМАО-Югры. По данным ведомства, в городе затопило 400 квартир в результате услуг по промывке системы отопления в многоквартирном доме.

— Сообщается о ненадлежащем оказании сотрудниками управляющей компании коммунальных услуг по промывке системы отопления в многоквартирном жилом доме в городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в результате чего в здании произошло затопление 400 квартир, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Оперативники организовали процессуальную проверку по данному факту. Бастрыкин поручил руководителю Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Михаилу Мокшину представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.