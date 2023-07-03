В Нижневартовске 3 июля после сообщений о минировании эвакуировали десятки торговых центров

Машина МВД перекрыла въезд на территорию торгового центра «Европа-Сити». Фото: Виктория Гаврик

В Нижневартовске экстренно эвакуировали десятки торговых центров. Сообщения появились в Telegram-канале «Происшествия Нижневартовск». По словам очевидцев, правоохранители оцепили здания следующих ТЦ: «Европа-Сити», «Грин-Парк», «ЮграМолл» и «Ланкорд». Людей выгнали на улицу. Силовики рассказали сотрудникам, что в полицию поступили сообщения о якобы минировании.

В соцсетях появилось видео, на котором машина МВД перекрыла въезд на территорию торгового центра «Европа-Сити». Информация о минировании пока не подтверждена. На кадрах прекрасно видно, как толпы людей и персонал ТЦ стоят в ожидании на улице.

Комментарий от ФСБ Тюменской области ожидается.