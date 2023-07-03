В зоне СВО погиб сержант из Нижневартовска Александр Кравчук

С 2017 года он трудился в Международном аэропорту им. В.И. Муравленко АО «Нижневартовскавиа». Фото: Татьяна Коркина

В зоне спецоперации погиб житель Нижневартовска Александр Кравчук. Об этом рассказали в администрации города. Вартовчанин скончался, выполняя задачи специальной военной операции на Украине.

— В ходе специальной военной операции Александр Кравчук выполнял боевые задачи в звании сержанта в должности командира отделения. Наш земляк с честью нес службу, встав на защиту мирного населения и интересов Родины, — уточняют в администрации города.

Фото: администрация Нижневартовска.

Александр родился и вырос и Нижневартовске, в 2016 году окончил местный колледж по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Преподаватели помнят его, как старательного ученика и добросовестного студента. В ряды Вооруженных Сил РФ он был призван в 2012 году. С 2017 года трудился в Международном аэропорту им. В.И. Муравленко АО «Нижневартовскавиа», возглавлял бригаду грузчиков группы грузовых перевозок службы организации пассажирских и грузовых перевозок.

Отметим, правительство Югры окажет родным и близким Героя всю необходимую помощь и меры поддержки.