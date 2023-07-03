На подъезде к Сургуту до приезда скорой в ДТП погибла женщина-пешеход

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры.

На подъезде к Сургуту в ДТП скончалась женщина-пешеход. Детали происшествия озвучили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры. В районе 2 часов ночи на трассе «Подъезд к Сургуту» в Нефтеюганске 29-летний мужчина на автомобиле Chevrolet допустил наезд на пешехода, по предварительным данным, переходившего проезжую часть вне перехода.

— В результате ДТП пешеход, 47-ми летняя женщина, скончалась до приезда скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД ХМАО – Югры.

Инспекторы призывают водителей быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами. Чрезмерная самоуверенность и игнорирование правил дорожного движения зачастую приводят к трагическим последствиям в регионе.

Отметим, за минувшие выходные в Югре произошло пять ДТП, в которых погиб один человек и еще пять пострадали.