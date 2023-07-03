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НовостиПроисшествия3 июля 2023 5:30

На подъезде к Сургуту до приезда скорой в ДТП погибла женщина-пешеход

В результате ДТП 47-ми летняя женщина погибла до приезда скорой помощи
Серафима Краснова
Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры.

На подъезде к Сургуту в ДТП скончалась женщина-пешеход. Детали происшествия озвучили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры. В районе 2 часов ночи на трассе «Подъезд к Сургуту» в Нефтеюганске 29-летний мужчина на автомобиле Chevrolet допустил наезд на пешехода, по предварительным данным, переходившего проезжую часть вне перехода.

— В результате ДТП пешеход, 47-ми летняя женщина, скончалась до приезда скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД ХМАО – Югры.

Инспекторы призывают водителей быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами. Чрезмерная самоуверенность и игнорирование правил дорожного движения зачастую приводят к трагическим последствиям в регионе.

Отметим, за минувшие выходные в Югре произошло пять ДТП, в которых погиб один человек и еще пять пострадали.